Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 8:4

© AP Photo/ Chris O'Meara

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал четыре голевые передачи в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси".

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (3-я минута), Даррен Рэддиш (4), Понтус Хольмберг (8), Джейк Гюнцель (15), Оливер Бьоркстранд (27, 56), Брендан Хэгел (37) и Брэйден Пойнт (48). У проигравших отличились Люк Хьюз (7), Йеспер Братт (34), Ангус Крукшенк (44) и Пол Коттер (56).

Четыре очка Кучерова в игре с "Нью-Джерси" позволили ему выйти на четвертое место в списке лучших российских бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Кучеров набрал 1 034 очка (370 шайб + 664 передачи), по этому показателю он обошел Александра Могильного, набравшего за карьеру 1 032 (473 + 559) очка.

"Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 38 очков в 31 матче. "Нью-Джерси" идет шестым в Столичном дивизионе, имея в активе 35 очков после 31 встречи.

В следующем матче "Тампа" 13 декабря в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс", "Нью-Джерси" в этот же день дома примет "Анахайм".