Российский защитник "Сан-Хосе" Орлов забросил дебютную шайбу в сезоне НХЛ
ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в текущем сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто".
Матч завершился победой "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Орлов (36), Йон Клингберг (59) и Александр Веннберг (63). У проигравших отличились Дакота Джошуа (15) и Остон Мэттьюс (35). 34-летний Орлов в текущем сезоне забросил 1 шайбу и отдал 16 результативных передач в 32 матчах.
"Сан-Хосе" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 33 очка в 32 матчах. "Торонто" идет пятым в Атлантическом дивизионе, на счету команды 33 очка после 30 встреч.
В следующем матче "Сан-Хосе" 13 декабря в гостях сыграет с "Питтсбургом". "Торонто" в ночь на 14 декабря по московскому времени примет "Эдмонтон".