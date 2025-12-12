Российский защитник "Сан-Хосе" Орлов забросил дебютную шайбу в сезоне НХЛ

Он помог команде обыграть "Торонто"

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов © AP Photo/ LM Otero

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов забросил первую шайбу в текущем сезоне, отличившись в гостевой игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто".

Матч завершился победой "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 3:2. В составе гостей шайбы забросили Орлов (36), Йон Клингберг (59) и Александр Веннберг (63). У проигравших отличились Дакота Джошуа (15) и Остон Мэттьюс (35). 34-летний Орлов в текущем сезоне забросил 1 шайбу и отдал 16 результативных передач в 32 матчах.

"Сан-Хосе" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 33 очка в 32 матчах. "Торонто" идет пятым в Атлантическом дивизионе, на счету команды 33 очка после 30 встреч.

В следующем матче "Сан-Хосе" 13 декабря в гостях сыграет с "Питтсбургом". "Торонто" в ночь на 14 декабря по московскому времени примет "Эдмонтон".