Передачи Капризова и Тарасенко помогли "Миннесоте" победить "Даллас" в НХЛ

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © Steph Chambers/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко отметились голевыми передачами в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Далласа".

Встреча завершилась победой "Миннесоты" со счетом 5:2. В составе хозяев шайбы забросили Юэль Эрикссон Эк (17-я минута), Зак Богосян (38), Маркус Юханссон (49, 60) и Мэтт Болди (59). У проигравших отличились Джейсон Робертсон (10) и Миро Хейсканен (31).

Тарасенко отдал две передачи, он набрал 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 23 матчах сезона. Капризов отметился одной передачей, он набирает очки в трех играх подряд. Всего на счету 28-летнего форварда 33 (18+15) очка.

"Миннесота" занимает третье место в Центральном дивизионе, набрав 39 очков в 31 матче. "Даллас" идет вторым, имея в активе 47 очков в 32 играх. В следующем матче "Миннесота" 13 декабря дома примет "Оттаву", а "Даллас" днем позднее на своем льду встретится с "Флоридой".

В других матчах игрового дня "Бостон" в гостях обыграл "Виннипег" (6:3), российский защитник победителей Никита Задоров отметился результативной передачей, нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев сделали по голевому пасу в выездной игре с "Филадельфией" (3:2 ОТ), форвард "Нэшвилла" дважды ассистировал партнерам в матче против "Сент-Луиса" (7:2).