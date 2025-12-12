Четыре очка Макдэвида помогли "Эдмонтону" победить "Детройт" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © AP Photo/ Nick Wass

ОТТАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройта".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Эдмонтона". В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (15, 38-я и 59-я минуты) и Маттиас Экхольм (23). У проигравших отличился Симон Эдвинссон (26). Макдэвид отметился четырьмя результативными передачами.

В текущем сезоне в активе Макдэвида 48 очков (16 голов + 32 результативные передачи), он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Возглавляет бомбардирскую гонку канадский форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, который набрал 53 (25 + 28) очка по системе "гол + пас".

"Эдмонтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 34 очка в 31 матче. "Детройт" идет третьим в Атлантическом дивизионе, на счету команды 37 очков после 32 встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" 14 декабря в гостях сыграет с "Торонто", "Детройт" в этот же день на выезде встретится с "Чикаго".