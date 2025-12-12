Сурин: игра на Кубке Первого канала позволяет оставаться в тонусе

Турнир проходит в Новосибирске с 11 по 14 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление на Кубке Первого канала по хоккею позволяет оставаться в тонусе. Такое мнение в интервью ТАСС высказал нападающий "Локомотива" и команды "Россия 25" Егор Сурин.

"Здесь все равно как перезагрузка, другая обстановка, атмосфера. Ты тут все равно отдыхаешь, - сказал Сурин. - Я считаю, для меня игра здесь - это большой плюс. Посмотрим после паузы, как будет другим парням, которые поехали отдыхать".

"Когда ты находишься в тонусе, тебе играть легче. Поэтому для меня это только плюс, что я нахожусь в рабочей атмосфере с игроками разных команд. И после паузы [в регулярном чемпионате КХЛ] я выйду на лед полностью готовым", - добавил он.