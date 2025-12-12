Зарплата Салаха в Саудовской Аравии может составить €2,8 млн в неделю

Ранее футболист не попал в заявку "Ливерпуля" на матч против "Интера"

Нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах © AP Photo/ Joan Monfort

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Один из футбольных клубов Саудовской Аравии предложил египетскому форварду английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху контракт с зарплатой в €2,8 млн в неделю. Об этом сообщает Indykaila News на своей странице в соцсети X.

Ранее Салах не поехал с "Ливерпулем" на гостевой матч Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (1:0). По информации журналиста Фабрицио Романо, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для "Ливерпуля".

Салаху 33 года, он выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе "Ливерпуля" Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.