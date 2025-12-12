Хоккеист Сурин планирует снова поехать в лагерь развития "Нэшвилла"

Он был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ 2024 года под общим 22-м номером

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий ярославского "Локомотива" и команды "Россия 25" Егор Сурин планирует снова отправиться в лагерь развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Безусловно, планирую. В этом году мне понравилось то, что от меня там знали, что ожидать, - сказал Сурин. - В прошлом году мне было намного легче. Видимо, они думали, что взяли какого-то парня из России, а в этом году все было посерьезнее и нагрузок побольше".

"По сравнению с прошлым годом добавили несколько занятий на льду, новых упражнений. А так, все прошло позитивно. Это перезагрузка, потому что когда ты едешь туда, то там другой хоккей, скорости, площадка меньше, мощнее где-то. То, что ты играешь с иностранцами, - это новая планка, уровень для тебя, и ты наслаждаешься этим", - пояснил собеседник агентства.

Сурин был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ в июне 2024 года под общим 22-м номером. В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел за "Локомотив" 36 матчей, в которых набрал 25 (13 + 12) очков по системе "гол + пас".