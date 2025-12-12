Жерсон рассказал об игре с Роналдиньо за один клуб

Они вместе выступали за "Флуминенсе"

Редакция сайта ТАСС

Роналдиньо © AP Photo/ John Raoux

ТАСС, 12 декабря. Обладатель "Золотого мяча" Роналдиньо действовал волшебно и в официальных матчах, и на тренировках, а скопировать его манеру игры было практически невозможно. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бразильский полузащитник "Зенита" Жерсон.

Жерсон и Роналдиньо выступали вместе за бразильский "Флуминенсе".

"Когда он пришел в команду, я был ответственным за музыку в раздевалке, - вспомнил Жерсон. - Знал, как Роналдиньо любит самбу, и всегда ставил для него треки. Помню, как он очень высоко оценил мой плейлист - мне было приятно, что попал в его вкусы. Для меня большая честь, что хотя бы небольшую часть своей карьеры такой великий футболист провел рядом со мной".

"Роналдиньо творил магию везде - и в матчах, и на тренировках. Со стороны казалось, будто все, что он делает, очень просто. И многим это осложняло жизнь: люди думали, что повторить это легко. Но на самом деле удавалось только ему. Скопировать его трюки практически невозможно - это врожденная футбольная магия, которой его наградила природа", - заключил Жерсон.

В составе испанской "Барселоны" Роналдиньо стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Также он играл за французский "Пари Сен-Жермен", итальянский "Милан", бразильские "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Гремио". В составе сборной Бразилии он выиграл чемпионат мира 2002 года, Кубок Америки 1999 года, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2008 года. В 2005 году он стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.