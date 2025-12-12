Обладатель Кубка Гагарина Сурин считает, что его закалила жизнь в Воронеже

Он жил в Воронеже до перехода в систему ярославского "Локомотива"

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Жизнь в Воронеже закалила нападающего ярославского "Локомотива" и команды "Россия 25" Егора Сурина, что отразилось на его характере. Об этом Сурин рассказал в интервью ТАСС.

Сурин является уроженцем Воронежа. В 2019 году игрок перешел в систему "Локомотива". В составе ярославской команды он выиграл плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги в 2025 году.

"На льду, когда я играл, [драки случались] редко, а в жизни бывало. На льду порой команда на команду дрались в детстве. Потом вспоминали об этом с ребятами из "Бурана", за который я играл", - сказал Сурин.

"Я думаю, это одна из сопутствующих моего характера. До какого-то ужаса, хулиганства там не доходило. Где-то это было, может, и по-детски, где-то и по-пацански - все эти разборки. Но все это было в разумном плане. Это только закалило мой характер и, наверное, поможет в будущем. А может, где-то я буду умнее, не буду на все эти вещи вестись", - добавил он.

В конце ноября Сурин принял участие в драках в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо" и череповецкой "Северсталью". "Как я считаю, те две мои драки как раз меня не нашли. Вообще, по жизни они меня находят. Но я добрый", - отметил собеседник агентства.