Журова: слова шведских биатлонистов о российских спортсменах бесполезны

Ранее Анна Магнуссон и Себастьян Самуэльссон высказались против участия россиян в международных соревнованиях

Редакция сайта ТАСС

Светлана Журова © Николай Галкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Высказывания некоторых шведских биатлонистов против участия россиян в международных соревнованиях бесполезны, поскольку сейчас у тех есть все возможности выиграть суд. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 в эстафете шведская биатлонистка Анна Магнуссон заявила, что россиянам рано участвовать в Играх. Олимпийский чемпион в эстафете Себастьян Самуэльссон сказал, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.

Читайте также

Тарасова отреагировала на слова шведских биатлонистов о российских атлетах

"Я не знаю, кто срежиссировал всю эту историю, но он, видимо, сидит, наблюдает и говорит: "ага, здорово". Одни говорят, как, например, [француз Мартен] Фуркад, что 100% россияне должны выступать, вообще без вариантов. И тут же в противовес создается другая повестка, где спортсмены против, "гармония" такая, - сказала Журова. - С одной стороны одни говорят одно, с другой - другое".

"Думаю, что это даже где-то искусственно создано, и спортсмены, конечно, накручены еще, - отметила Журова. - Зависит от того, кому больше прилетело информации - Фуркаду меньше прилетела негативная информация или он больше осведомлен, у него одна картинка. Я так понимаю, что скандинавов совершенно по-другому настраивают против России. Они говорят такие вещи".

Журова считает, что главная задача подобных комментариев создать негативный фон. "Когда пошли позитивные решения МОК, то создать негативный фон - это задача, чтобы хотя бы как-то биатлонистов сейчас не допустить, к примеру, - сказала она. - Сейчас пошел допуск и лыжников, и паралимпийцев, и под флагом и с гимном уже, что, конечно, их раздражает очень сильно, особенно украинцев и скандинавов. Поэтому они пытаются создать такой негативный фон. Честно скажу, это бесполезно, потому что если пойти сейчас в CAS [Спортивный арбитражный суд], то уже есть не просто основания, а все возможности выиграть суд. Но вопрос в том, как затягивать будут эти процессы".