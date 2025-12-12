Хоккеист Сурин рассказал, какой важный совет ему дал Радулов

Оба форварда выступают за ярославский "Локомотив"

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион мира Александр Радулов посоветовал партнеру по ярославскому "Локомотиву" Егору Сурину больше времени уделять тренировкам ног, так как это может помочь в будущем во время выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в интервью ТАСС рассказал Сурин.

"Совет таков, что пока ты молодой, работай как можно больше, качай свои ноги. Потому что когда ты туда [в НХЛ] приедешь, то будешь в шоке от всего", - ответил Сурин на вопрос о самом запоминающемся совете от 39-летнего Радулова, с которым они играют в одной тройке.

"Ну это рабочие моменты, - ответил Сурин на вопрос, насколько быстро усваивает от него советы. - Где-то усваиваешь легко, а когда повторяешь те же ошибки, он начинает злиться чуть больше, говорит, сколько тебе надо еще повторять. Мы все равно работаем, общаемся, и я стараюсь не ошибаться".

Сурин был выбран "Нэшвиллом" на драфте НХЛ в июне 2024 года под общим 22-м номером.