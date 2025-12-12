Молодежные сборные России по волейболу допустят на международные турниры

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Исполком Международной федерации волейбола (FIVB) поддержал решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры с января 2026 года. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Это решение соответствует последней рекомендации исполнительного комитета МОК о том, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны быть ограничены в доступе к международным соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта", - заявили в FIVB, подчеркнув, что исполком рекомендовал использовать стандартные протоколы организации, касающиеся флагов, гимнов, формы и других элементов.

FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии в марте 2022 года. В 2026 году пройдут юниорские чемпионаты мира, мужской турнир примет Доха, женский пройдет в чилийском Сантьяго.