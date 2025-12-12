IBU рассмотрит рекомендацию МОК по допуску россиян

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных юношеских соревнований без ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"IBU принял к сведению рекомендацию исполнительного комитета МОК и рассмотрит ее. Как ясно указал МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации. Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путем проголосовал конгресс организации, остается в силе", - сообщили в пресс-службе IBU.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.