Дегтярев рассказал о конкурсном отборе проектов Российского спортивного фонда

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. На пятом заседании попечительского совета Российского спортивного фонда были утверждены планы конкурсных отборов проектов, направленных на поддержку российского спорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Была утверждена программа деятельности и финансовый план на 2026-2029 годы. В частности, утвердили положения об экспертном совете и конкурсном отборе проектов, согласовали состав экспертов и параметры их работы. Отдельным блоком согласовали целый пласт вопросов по тематике конкурсных отборов. Первый конкурсный отбор стартует уже 15 декабря", - написал Дегтярев.

24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта. Программа фонда, рассчитанная на четырехлетний срок, будет согласовываться с правительством РФ. Органами управления фонда определены наблюдательный совет, а также правление и генеральный директор, который будет назначаться Минспортом РФ сроком до 5 лет.