Дегтярев считает, что МОК к марту должен восстановить ОКР

Олимпийский комитет России отстранен с октября 2023 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) к марту 2026 года должен восстановить статус Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Такое мнение, выступая на марафоне "Первые. Навыки для жизни", высказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.

"Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Небольшая юридическая проблема была, мы ее решили, в нее погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта", - сказал Дегтярев.

"Планомерная работа идет - где-то переговоры, где-то давление, где-то суды. Я этим занимаюсь уже полтора года, начали мы достаточно на низкой базе, было все плохо, никого никуда не пускали. Сегодня мы видим, что мы выиграли несколько судов, в дзюдо вообще нас допустили [с флагом и гимном], сегодня Международная шахматная федерация проголосовала за допуск наших, сейчас прочитал решение совета Международной федерации волейбола допустить [молодых] волейболистов", - добавил он.

В четверг исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.