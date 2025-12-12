Команды из 10 стран сыграют на турнире по баскетболу 3х3 в Калуге

Суперфинал Единой континентальной лиги 3х3 пройдет 12-13 декабря

Исполнительный директор Единой континентальной лиги Александр Фомин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Команды из 10 стран, в том числе Китая, Бразилии и Сербии, сыграют в Суперфинале Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3. Об этом ТАСС рассказали организаторы турнира.

Суперфинал Единой континентальной лиги 3х3 (ЕКЛ 3х3) пройдет в Калуге 12-13 декабря.

"Наша цель - сделать Суперфинал ЕКЛ не только соревнованием высокого уровня, но и ярким, запоминающимся событием для болельщиков. На баскетбольных кортах выступят команды из 10 стран, среди которых особое место занимают Бельгия, Бразилия, Сербия, Китай и Израиль. Это свидетельство высокого доверия к нашей лиге и желания команд со всего мира приезжать в Россию. Также мы подготовили насыщенную шоу-программу, которая скрасит ожидание перед решающими играми сезона", - сказал ТАСС генеральный менеджер ЕКЛ 3х3 Александр Фомин.

Помимо команд из России, выступят клубы из Бельгии, Белоруссии, Бразилии, Израиля, Казахстана, Китая, Сербии, Туркмении и Узбекистана. Победитель мужского турнира получит путевку на первый "Мастерс" Международной федерации баскетбола (FIBA) в 2026 году.