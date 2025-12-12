Энрике допустил попадание Сафонова в стартовый состав ПСЖ в игре с "Мецем"

Российский вратарь сыграл в последних двух матчах ПСЖ

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Михаил Синицын/ ТАСС

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер французского футбольного клуба ПСЖ Луис Энрике заявил, что доверяет всем трем вратарям в команде и примет решение о том, кто займет место в воротах в матче с "Мецем", в день игры. Комментарий Энрике приводит телеканал RMC Sport.

Энрике сообщил, что основной голкипер парижан Люка Шевалье восстановился от травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1). В последних двух играх - в чемпионате с "Ренном" (5:0) и в Лиге чемпионов с испанским "Атлетиком" (0:0) - в стартовом составе выходил россиянин Матвей Сафонов.

"Все зависит от ситуации, я очень доверяю всем трем вратарям, важно понимать, что нужно быть готовым, когда появится возможность, и Сафонов это показал. Посмотрим завтра", - сказал Энрике.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В составе французского клуба он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В прошлом сезоне за ПСЖ российский вратарь сыграл в 17 матчах, в которых 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

После 15 туров чемпионата Франции ПСЖ идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 33 очка, лидирует с 34 очками "Ланс". Матч "Мец" - ПСЖ пройдет 13 декабря и начнется в 21:00 мск.