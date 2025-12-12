ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЛетние неолимпийские виды спорта

Кремлева избрали президентом Международной федерации нард

Ранее этот пост покинула россиянка Татьяна Комарова
Редакция сайта ТАСС
13:53

Президент Международной федерации нард Умар Кремлев

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Россиянин Умар Кремлев избран президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации. Об этом сообщает пресс-служба IBF.

Конгресс IBF прошел в Дубае. Представители 38 стран - членов организации единогласно избрали Кремлева на должность главы организации. Ранее этот пост покинула россиянка Татьяна Комарова.

Кремлеву 43 года. Он также является главой Международной федерации бокса (IBA). 

Летние неолимпийские виды спорта