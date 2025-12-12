Кремлева избрали президентом Международной федерации нард

Ранее этот пост покинула россиянка Татьяна Комарова

Президент Международной федерации нард Умар Кремлев © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Россиянин Умар Кремлев избран президентом Международной федерации нард (IBF) на внеочередном конгрессе организации. Об этом сообщает пресс-служба IBF.

Конгресс IBF прошел в Дубае. Представители 38 стран - членов организации единогласно избрали Кремлева на должность главы организации. Ранее этот пост покинула россиянка Татьяна Комарова.

Кремлеву 43 года. Он также является главой Международной федерации бокса (IBA).