Федерация гандбола России ждет техническую информацию по допуску россиян

В четверг Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к выступлениям на молодежных международных турнирах без ограничений

Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) ожидает техническую информацию о допуске молодежных сборных к международным турнирам. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

В четверг Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к выступлениям на молодежных международных турнирах без ограничений. Рекомендация относится как к индивидуальным, так и к командным видам спорта.

"С воодушевлением узнал о решении Международного олимпийского комитета не ограничивать возможность российских и белорусских спортсменов участвовать в юношеских соревнованиях в индивидуальных и командных видах спорта, - сказал Шишкарев. - Для гандбола в этой связи ближайшая точка отсчета - это конгресс международной федерации, который пройдет 20-21 декабря в Египте. Как я уже говорил, российская делегация примет участие в его работе и будет обсуждать все, что связано с возвращением россиян и белорусов на международную арену".

"Что касается юношеских и молодежных турниров, то нам предстоит получить всю техническую информацию о том, когда и с каких стадий возможно начать выступать. От этого будет зависеть система подготовки и графики сборов наших команд. Важно и то, что новое руководство МОК понимает, насколько важно, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях под своими национальными флагами", - отметил глава ФГР.