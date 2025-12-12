Алексей Миранчук заявил, что открыт к предложениям из Европы

Российский полузащитник с 2024 года выступает за американскую "Атланту"

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Атланты" Алексей Миранчук © Kevin C. Cox/ Getty Images

ТАСС, 12 декабря. Российский полузащитник американской "Атланты" Алексей Миранчук открыт к предложениям от европейских футбольных клубов. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

Миранчук выступает за "Атланту" с июля 2024 года.

"Если из Европы что-нибудь придет, то почему я не могу рассмотреть? Я всегда был открыт и сейчас открыт. Если кого-то заинтересует, то, конечно, я пообщаюсь. Но пока я связываю свою судьбу с "Атлантой". Я бы не хотел уезжать на такой ноте, когда провели провальный сезон, надо реабилитироваться", - сказал Миранчук.

В завершившемся сезоне Главной лиги футбола (MLS) "Атланта" заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Миранчуку 30 лет, он является воспитанником московского "Локомотива" и выступал за клуб с 2013 по 2020 год. Вместе с железнодорожниками полузащитник выиграл чемпионат России, трижды побеждал в кубке, один раз - в суперкубке страны. Также полузащитник играл за итальянские "Торино" и "Аталанту", в составе которой стал победителем Лиги Европы.