Две российские бобслеистки и семь скелетонистов получили нейтральные статусы

В список попали София Степушкина, Любовь Чернова, Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Нейтральные статусы получили бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова. Среди скелетонистов в список попали Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

Ближайший этап Кубка мира, на котором могут выступить российские бобслеисты и скелетонисты, пройдет в латвийской Сигулде с 18 по 21 декабря.