Валиева сделала тройные флип и тулуп в шоу "Щелкунчик"

Фигуристка в шоу исполняет роль Крысиной королевы

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Артем Иванов/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира фигуристка Камила Валиева выполнила тройные флип и тулуп, а также двойной аксель на шоу Татьяны Навки "Щелкунчик". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шоу в новом формате большого ледового театра прошло в пятницу на льду "Навка Арена". Валиева исполняет в нем роль Крысиной королевы, роли Мари и Щелкунчика достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, брата Мари Фрица играет Максим Ковтун, родителей Мари и Фрица - Татьяна Навка и Петр Чернышев.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка будет тренироваться в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.