Хоккеист "Нью-Джерси" Грицюк пропустит минимум два матча из-за травмы

В субботу "Нью-Джерси" примет "Анахайм", в воскресенье - "Ванкувер"

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк пропустит как минимум два ближайших матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщил главный тренер команды Шелдон Киф, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Нью-Джерси" примет "Анахайм", а в воскресенье - "Ванкувер".

Грицюк был выбран "Нью-Джерси" под 129-м номером на драфте 2019 года. 24-летний нападающий проводит в НХЛ первый сезон. В текущем чемпионате россиянин забросил 7 шайб и сделал 9 голевых передач в 31 матче. Грицюк является серебряным призером Олимпиады 2022 года.

"Нью-Джерси" после 31 матча набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.