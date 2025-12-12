Навка надеется, что всех российских спортсменов скоро вернут к соревнованиям

В настоящее время в отношении взрослых сохраняется рекомендация допускать россиян в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Навка © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка надеется, что всех российских спортсменов в ближайшее время допустят до участия в международных соревнованиях. Об этом Навка рассказала журналистам.

Ранее в Международном союзе конькобежцев сообщили ТАСС, что в установленном порядке рассмотрят рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета по допуску российских и белорусских спортсменов до международных юношеских соревнований без ограничений.

"Юниорам уже разрешили выступать, начало положено. Я надеюсь, что совсем скоро нашим взрослым спортсменам разрешат представлять нашу страну на международной арене", - сказала Навка.

Российские фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник квалифицировались на Олимпиаду 2026 года. Спортивные пары и танцевальные дуэты из России не допущены до участия в соревнованиях. "Мы все сочувствуем ребятам, к которым на пике их возможностей судьба так несправедливо распорядилась. Но мы верим, что через четыре года все это разрешится, мир восторжествует и наши ребята выступят на Олимпийских играх", - заключила Навка.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.