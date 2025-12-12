Навка считает, что фигуристке Валиевой нет равных по потенциалу

Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Навка © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российской фигуристке Камиле Валиевой на данный момент нет равных по потенциалу. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Навки под руководством Светланы Соколовской.

"Камила - очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка. Равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой и тренер Светлана Соколовская делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня", - сказала Навка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.