Фигуристы Тарасова и Морозов не планируют возобновлять карьеру

Спортсмены являются серебряными призерами Олимпиады в Пекине в парном катании
19:39

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпиады в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов не планируют возобновлять спортивную карьеру. Об этом они рассказали журналистам после выступления в шоу Татьяны Навки "Щелкунчик".

Тарасова, которая вышла на публику в шоу после рождения дочери, исполнила в ледовом спектакле роль Мари, Морозов - Щелкунчика.

"Я безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, тяжело было. Я думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить, но было совсем тяжело первые две-три недели. Сейчас уже более-менее в форме, но все равно есть свои нюансы", - сказала Тарасова.

На вопрос о возможном возобновлении карьеры по примеру спортсменок, которые стали мамами, Тарасова ответила: "В спорт - нет". 

