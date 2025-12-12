Российский боксер Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA

Спортсмен одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым нокаутом в 6-м раунде

Редакция сайта ТАСС

Мурат Гассиев © Francois Nel/ Getty Images

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Россиянин Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Дубае, он выиграл у болгарина Кубрата Пулева, которому принадлежал пояс, нокаутом в 6-м раунде.

Поединок проходил в невысоком темпе с малым количеством острых моментов. Пулев действовал первым номером, но Гассиев не отходил назад и сам прессинговал, сокращая противнику пространство. Оба боксера работали в тактической, позиционной борьбе, стремясь занять центр ринга, болгарин держал россиянина на дистанции и чаще атаковал. Гассиев был малоактивен и, казалось, сам отдавал инициативу сопернику, чего-то выжидая.

До 6-го раунда Пулев выигрывал с небольшим преимуществом, но затем неожиданно наступила развязка. Россиянин пробил слева, болгарин упал на пол и не смог встать за положенные 10 секунд.

32-летний Гассиев вернул звание чемпиона мира спустя 7 лет. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем один раз защитил пояс. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс WBA, выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Проиграв украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2018 году, россиянин расстался с двумя титулами чемпиона мира.

На счету Гассиева теперь 33 победы (26 нокаутом), 2 поражения. Россиянин одержал 3-ю победу после поражения от шведа Отто Валлина 30 сентября 2023 года, когда не сумел защитить титул интерконтинентального чемпиона WBA и получить шанс выйти на бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. После этого Гассиев победил датчанина Кима Юнгквиста нокаутом в 5-м раунде и американца Джеремайю Милтона техническим нокаутом в 6-м раунде.

С 2020 года Гассиев выступает в супертяжелом весе, победив албанца Нури Сефери, немца Михаэля Валлиша, американцев Карлоуса Уэлча, Майка Бэлогана, Милтона, а также Юнгквиста и Пулева и проиграв Валлину.

Следующий соперник уже известен

44-летний Пулев не сумел впервые защитить титул чемпиона мира WBA, который он завоевал в прошлом поединке в декабре 2024 года благодаря победе над Махмудом Чарром из Германии. В его послужном списке теперь 32 победы (14 нокаутом), 4 поражения. Болгарин ранее дважды боксировал за титулы чемпиона мира, уступив в 2015 году украинцу Виталию Кличко нокаутом в 5-м раунде и в 2020-м британцу Энтони Джошуа нокаутом в 9-м раунде. На любительском ринге Пулев становился чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы.

Гассиев благодаря победе должен провести поединок против обязательного претендента WBA британца Мойзеса Итаумы. Титулом "суперчемпиона" мира WBA в этом весе владеет Усик.

Результаты других боев

В другом поединке турнира россиянин Харитон Агрба завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA в весе до 63,5 кг. Он выиграл у аргентинца Рубена Муньоса решением судей, взяв реванш за поражение в первом бою нокаутом во 2-м раунде. В активе Агрбы теперь 17 побед (9 нокаутом), 1 поражение. Муньос потерпел 3-е поражение при 18 победах (14 нокаутом).

Россиянин Вадим Мусаев стал чемпионом мира по версии Международной боксерской организации (IBO), не входящей в число престижных, в весе до 66,68 кг. Он выиграл у южноафриканца Тулани Мбенге техническим нокаутом в 3-м раунде и одержал 14-ю победу (9 нокаутом) при отсутствии поражений. Мбенге потерпел 3-е поражение при 22 победах (16 нокаутом).

Россиянин Хусейн Байсангуров не сумел завоевать интерконтинентальный титул WBA в весе до 66,68 кг, уступив индийцу Файзану Анвару решением судей. Для Байсангурова это поражение стало 2-м в карьере при 25 победах (20 нокаутом), Анвар одержал 21-ю победу (9 нокаутом) при отсутствии поражений. Еще один российский боксер Дауд Алаев завоевал аналогичный пояс в весе до 61,23 кг, победив филиппинца Дейва Пеналосу техническим нокаутом в 6-м раунде ввиду отказа от продолжения боя. В активе Алаева теперь 14 побед (8 нокаутом), 1 поражение, Пеналосы - 20 побед (12 нокаутом), 2 поражения.