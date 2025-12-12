Трамп присудил почетные медали чемпионам ОИ 1980 года в составе сборной по хоккею

Речь про игру между командами СССР и США, состоявшуюся 22 февраля 1980 года в Лейк-Плэсиде

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал закон, предусматривающий присуждение почетных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной по хоккею. Церемония подписания состоялась в Овальном кабинете Белого дома.

Игроки олимпийской сборной США 1980 года стали соавторами "чуда на льду" - так впоследствии назвали игру между сборными СССР и США, состоявшуюся 22 февраля 1980 года на Играх в Лейк-Плэсиде. Тогда команда СССР, действующий чемпион мира и Олимпийских игр, в первом матче финального турнира сенсационно проиграла команде, сформированной из игроков студенческих команд - 3:4. Впоследствии американцы выиграли и заключительный матч финального раунда у сборной Финляндии, завоевав "золото".