Клуб НХЛ "Ванкувер" обменял капитана команды Хьюза в "Миннесоту"

В результате сделки "Ванкувер" получил Зива Буйума, Лиама Эгрена, Марко Росси и право выбора в первом раунде драфта 2026 года

Куинн Хьюз © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер" обменял капитана команды американского защитника Куинна Хьюза в "Миннесоту". Об этом сообщает пресс-служба "Миннесоты".

В результате обмена "Ванкувер" получил американского защитника Зива Буйума, шведского нападающего Лиама Эгрена, австрийского форварда Марко Росси и право выбора в первом раунде драфта 2026 года.

Хьюзу 26 лет, он выступал за "Ванкувер" на протяжении всей карьеры в НХЛ с сезона-2018/19. В составе команды 7-й номер драфта НХЛ 2018 года провел 459 матчей в регулярных чемпионатах, забросил 61 шайбу и отдал 371 голевую передачу. Он является лидером "Ванкувера" по голевым передачам и набранным очкам среди защитников клуба за всю историю. В 26 матчах текущего сезона Хьюз набрал 23 очка, забросив 2 шайбы и отдав 21 голевую передачу. В 2024 году американец получил "Джеймс Норрис трофи" - награду, вручаемую лучшему защитнику сезона в НХЛ.

"Ванкувер" замыкает турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона НХЛ с 25 очками после 31 матча. "Миннесота" идет на 3-й строчке в Центральном дивизионе, набрав 39 очков в 31 встрече.