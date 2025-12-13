"Бруклин" проиграл "Далласу" в матче НБА. Демин набрал 3 очка

Россиянин провел на площадке более 18 минут

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Sarah Stier/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" в гостях со счетом 111:119 уступил "Далласу" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Бруклина" Майкл Портер, набравший 34 очка. В составе "Далласа" 24 очка на счету Энтони Дэвиса.

Защитник "Бруклина" Егор Демин набрал три очка. Россиянин провел на площадке 18 минут и 10 секунд, отметившись также одним подбором и одной передачей.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 6 победами и 18 поражениями. "Даллас" идет 10-м на Западе с 10 победами при 16 поражениях. В следующем матче "Бруклин" примет "Милуоки" в ночь на 15 декабря по московскому времени, "Даллас" в ночь на 16 декабря на выезде сыграет с "Ютой".