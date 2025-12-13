"Юта" обыграла "Сиэтл" в матче НХЛ. Сергачев отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 5:3

Защитник "Юты" Михаил Сергачев © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. "Юта" дома со счетом 5:3 обыграла "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (29-я минута), Кайлер Ямамото (34), Дилан Гюнтер (53), Джон-Джейсон Петерка (58) и Лоусон Круз (59). У "Сиэтла" отличились Мэйсон Марчмент (24, 48) и Бен Майерс (60).

Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился одной результативной передачей. В текущем сезоне россиянин в 33 матчах набрал 21 очко, забросив 4 шайбы и 17 раз ассистировав партнерам.

"Юта" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ с 33 очками после 33 матчей. "Сиэтл" идет на шестом месте Тихоокеанского дивизиона с 30 очками после 29 встреч. В следующем матче "Юта" на выезде сыграет с "Питтсбургом" 14 декабря, "Сиэтл" в ночь на 15 декабря по московскому времени примет "Баффало".

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" дома со счетом 3:2 победил "Чикаго".