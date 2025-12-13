Обладатель Кубка Стэнли вратарь Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Редакция сайта ТАСС
05:12
ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Канадский голкипер "Рокфорда" Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги против "Милуоки".
Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу "Рокфорда". Броссуа поразил пустые ворота на 59-й минуте и был признан первой звездой матча.
Броссуа 32 года, ранее он выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" и "Вегас". Вместе с "Вегасом" он стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году.