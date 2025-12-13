РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 10 649 проб

В ноябре агентство отобрало 921 пробу

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2025 года взяло у спортсменов 10 649 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В ноябре отобрана 921 проба, всего за 11 месяцев - 10 649 проб", - рассказала представитель РУСАДА.

Как ранее сообщал ТАСС, Российское антидопинговое агентство в последний месяц осени выявило 29 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.