Майгуров: российские биатлонисты остаются конкурентоспособными

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты остаются конкурентоспособными, несмотря на отстранение от международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Мы продолжаем готовиться и тренироваться, несмотря на отсутствие международных соревнований. Ребята поддерживают форму, выступают на этапах Кубка России и Кубка Содружества. Конечно, сравнивать нельзя с уровнем Кубка мира, у нас разные трассы, погодные условия, но наши спортсмены точно остаются конкурентоспособными", - сказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. 10 декабря СБР подал в Спортивный арбитражный суд иск по поводу недопуска отечественных спортсменов до стартов под эгидой Международного союза биатлонистов.