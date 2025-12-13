ЦСКА является самым проверяемым РУСАДА клубом РПЛ с начала 2025 года

Футболисты ЦСКА © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Представители московского ЦСКА чаще игроков других отечественных футбольных клубов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с января по ноябрь 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего с января по ноябрь тестирование прошли 12 игроков столичной команды: Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Рифат Жемалетдинов (выступал за ЦСКА до конца сезона-2024/25), Кирилл Глебов, Игорь Дивеев и Глеб Пополитов.

По данным ТАСС, по 11 футболистов было проверено на допинг из "Локомотива", "Зенита" и "Краснодара", по 10 - из "Балтики" и "Спартака", по 8 - из "Рубина" и махачкалинского "Динамо", по 7 - из московского "Динамо" и "Акрона", 6 - из "Ростова", по 5 - из "Ахмата" и "Пари НН", по 4 - из "Химок" и "Крыльев Советов", 3 - из "Сочи", 1 - из "Факела".