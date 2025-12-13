Федерация скалолазания приветствует рекомендацию МОК по допуску россиян

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международная федерация скалолазания приветствует рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов до международных юношеских соревнований без ограничений и рассмотрит их на следующем заседании исполкома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Мы приветствуем новые рекомендации МОК, вопрос их рассмотрения будет включен в повестку следующего заседания нашего исполкома. Пока мы не можем сказать что-то больше, потому что для нас это новая информация, с которой нам надо более детально ознакомиться. Мы обязательно ее обсудим внутри организации при первой возможности", - сообщили в пресс-службе федерации.