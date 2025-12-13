Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея

Он является обладателем многих рекордов в отечественном хоккее

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер чемпионатов России по числу набранных очков Сергей Мозякин введен в Зал славы отечественного хоккея. Церемония состоялась в Новосибирске.

"Волнительно находиться здесь. Очень приятно, горжусь тем, что вошел в Зал славы, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Хотел бы поблагодарить моих родителей, супругу, огромное спасибо всем моим тренерам за их терпение - я был не таким прилежным хоккеистом", - сказал Мозякин.

Помимо Мозякина, в номинации "Игрок" в Зал славы были включены двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Владимир Брежнев и бронзовый призер чемпионата мира 2001 года в составе сборной России Ирина Гашенникова. В номинации "Судья" в Зал славы был введен Михаил Галиновский, в номинации "Тренер" - Дмитрий Богинов, в номинации - "За вклад в развитие хоккея" - врач Борис Сапроненков.

Мозякин завершил игровую карьеру в 2021 году. В составе магнитогорского "Металлурга" он становился обладателем Кубка Гагарина как игрок (2014, 2016) и как помощник главного тренера (2024). В качестве хоккеиста стал лучшим снайпером (556 шайб) чемпионатов России, лучшим ассистентом (656 передач) и лучшим бомбардиром в истории турнира (1212 очков).

В КХЛ Мозякину принадлежит более 70 рекордов по результативности. До октября 2024 года он был лучшим бомбардиром в истории лиги (928), пока его достижение не превзошел форвард минского "Динамо" Вадим Шипачев.

В 2018 году Мозякин стал олимпийским чемпионом, форвард дважды побеждал на мировых первенствах (2008, 2009). В мае 2024 года он покинул тренерский штаб "Металлурга", в настоящее время является директором магнитогорского клуба по развитию.

О Зале славы отечественного хоккея

Зал славы отечественного хоккея был учрежден Федерацией хоккея России 21 января 2004 года. Он был создан в целях увековечения памяти людей, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в России и дальнейшей популяризации отечественного хоккея. В него включают игроков, тренеров, функционеров, судей и журналистов, оставивших значимый след в истории отечественного хоккея.