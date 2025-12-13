Лыжники Степанова и Ардашев выиграли спринт на этапе Кубка России
Редакция сайта ТАСС
09:53
ТАСС, 13 декабря. Вероника Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.
Степанова в финале преодолела дистанцию за 3 минуты 28,87 секунды. Второе место с отставанием 1,83 секунды заняла Алена Баранова. Третьей стала Юлия Ступак (отставание - 1,94 секунды).
У мужчин победителем спринтерской гонки стал Сергей Ардашев, показавший результат 3 минуты 6,06 секунды. Второе место занял Сергей Волков (+0,47), третье - Данила Карпасюк (+1,25).
Третий этап Кубка России завершится 14 декабря.