Лыжники Степанова и Ардашев выиграли спринт на этапе Кубка России

Второй у женщин стала Алена Баранова, третье место заняла Юлия Ступак

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 13 декабря. Вероника Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.

Степанова в финале преодолела дистанцию за 3 минуты 28,87 секунды. Второе место с отставанием 1,83 секунды заняла Алена Баранова. Третьей стала Юлия Ступак (отставание - 1,94 секунды).

У мужчин победителем спринтерской гонки стал Сергей Ардашев, показавший результат 3 минуты 6,06 секунды. Второе место занял Сергей Волков (+0,47), третье - Данила Карпасюк (+1,25).

Третий этап Кубка России завершится 14 декабря.