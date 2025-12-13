Месси покинул стадион в Калькутте после беспорядков с участием болельщиков

Его тур по Индии продлится до 15 декабря

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 декабря. /ТАСС/. Беспорядки произошли на стадионе Salt Lake Stadium в индийской Калькутте (штат Западная Бенгалия), где проходило мероприятие с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси, прибывшего в Индию в рамках коммерческого тура. Об этом сообщил телеканал India Today.

На стадионе Salt Lake Stadium, который может вместить до 85 тыс. человек, для встречи с Месси собрались тысячи его болельщиков. Билеты на мероприятие стоили от 5 тыс. до 25 тыс. индийских рупий (от 55 до 280 долларов). Однако, когда Месси появился на футбольном поле, его окружили официальные лица, знаменитости и другие VIP-гости. В результате находившиеся на трибунах люди не могли увидеть футболиста. Зрители начали выражать недовольство криками, а затем бросать бутылки, стулья и другие предметы на поле. Организаторы экстренно вывели Месси со стадиона.

После этого сотни болельщиков также прорвались на футбольное поле, повредили оборудование и баннеры. Сотрудники службы безопасности пытались их остановить при помощи дубинок. Информации о пострадавших не поступало.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась как перед Месси, так и перед болельщиками. Она сообщила, что сформирована комиссия для расследования инцидента, которое установит ответственных в провале организации мероприятия.

Месси прибыл в Индию утром в субботу. Его тур предполагает встречи с болельщиками и участие в товарищеских матчах. В Калькутте по случаю его приезда была открыта 20-метровая статуя футболиста. В рамках тура, который должен продлиться до 15 декабря, он также посетит города Хайдерабад, Мумбаи и Нью-Дели. В индийской столице ожидается его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди.