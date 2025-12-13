Вдовин считает, что его попадание на Паралимпиаду будет чудом

Андрей Вдовин © Сергей Савостьянов/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Андрей Вдовин считает, что его попадание на Паралимпиаду-2028 будет чудом. Об этом он рассказал ТАСС.

Летние Паралимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

"Честно говоря, я не могу уверенно сказать, уже как-то тяжело морально готовиться, хотя у нас разница [с двукратным победителем Паралимпийских игр Дмитрием Сафроновым] год-полтора. Если вы увидите меня в Лос-Анджелесе - значит, произошло чудо. Я мыслю годами, потренируемся, а там посмотрим", - сказал Вдовин.