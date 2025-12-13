Президент FIAS Шестаков назвал Немкова фаворитом в поединке с Феррейрой

На турнире PFL состоится титульный поединок в тяжелом весе между россиянином Вадимом Немковым м Ренаном Феррейрой из Бразилии

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает россиянина Вадима Немкова фаворитом в поединке с бразильцем Ренаном Феррейрой. Об этом он рассказал ТАСС.

Титульный поединок в тяжелом весе между Немковым и Феррейрой пройдет в субботу во французском Лионе в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL Europe 4: 2025 Finals.

"Немков является в этом поединке явным фаворитом. За его плечами звание четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо. Это не просто строчка в биографии, а основа его стиля, его ДНК. Именно самбо сформировало его тактическое мышление и разносторонний арсенал приемов, - уверен Шестаков. - Большое значение имеет и подготовка под руководством легенды самбо Федора Емельяненко, включая недавний тренировочный лагерь в Кисловодске. Присутствие Федора в углу во время боя - также серьезный актив и преимущество".

"Помимо этого, я бы выделил универсальность Вадима и его отличные физические кондиции. Он демонстрирует редкий для тяжелого веса баланс навыков в стойке и партере. Его выносливость, скорость и кардио, традиционно являющиеся сильными сторонами, дадут ему преимущество, если бой затянется", - отметил собеседник агентства.

Шестаков обратил внимание и на козыри бразильца: "Он, несмотря на статус аутсайдера, безусловно, является крайне опасным соперником. Феррейра обладает нокаутирующим ударом, что не раз подтверждал в своих боях, в том числе против Райана Бейдера. Бразилец будет представлять постоянную угрозу, и это его главный, очень весомый козырь. Поэтому Вадиму критически важно не терять концентрацию ни на секунду и избегать неоправданного риска. Также стоит отметить определенную уязвимость Феррейры в партере, что было заметно в ряде его поединков, включая бой с Фрэнсисом Нганну. Вполне вероятно, что Немков попытается использовать это и завершить бой досрочно, применив болевой или удушающий прием".

"Главная задача Немкова - проявить максимальную дисциплину и концентрацию. Ему важно не поддаваться на провокации и избегать рискованного обмена ударами в стойке, где Феррейра наиболее опасен, и Вадим это прекрасно понимает, - считает президент FIAS. - Уверен, что российский самбист благодаря своему опыту, отличной подготовке и чемпионскому характеру обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы реализовать свой план и одержать уверенную победу".