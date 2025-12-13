Третьяк надеется на новогодний подарок в виде допуска от IIHF до турниров

Ранее сообщалось, что IIHF примет решение по допуску в конце января

Редакция сайта ТАСС

© Рустам Шарафутдинов/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) допустить юниорскую сборную России до международных турниров стало бы новогодним подарком. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Надежда умирает последней, мы надеемся в канун Нового года, что Дед Мороз нам такой подарок сделает. Наши хоккеисты этого заслуживают, поживем - увидим", - сказал Третьяк.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном. Это касается не только личных, но и командных соревнований. IIHF примет решение по допуску в конце января.