Кремлев предложил ввести в боксе весовую категорию свыше 100 кг

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил ввести в этом виде спорта весовую категорию свыше 100 кг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В субботу в Дубае прошел конгресс IBA. Сейчас лимит супертяжелой весовой категории в любительском боксе составляет свыше 91 кг.

"Я предлагаю добавить новую весовую категорию, чтобы их было 14, добавить вес более 100 кг. Я думаю, что это многие страны поддержат. Это решение будет способствовать большему охвату спортсменов, призовых и участников. Наша главная задача - чтобы больше стран могли участвовать, попадать в призеры, развивать бокс, чтобы бокс стал в каждой стране флагманом спорта", - сказал Кремлев.

"Также хочу сказать, что в следующем году пройдет командный Кубок мира. До конца января всем отправим презентации. Каждая страна собирает команду, и мы будем проводить в разных странах матчевые встречи, так будет проходить отбор. Хочу всех поблагодарить, потому что каждый действительно делает огромную работу", - добавил Кремлев.