Третьяк отметил высокую посещаемость Кубка Первого канала в Новосибирске

Кубок Первого канала завершится 14 декабря

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Евгений Мессман/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) поступила верно, выбрав Новосибирск в качестве места проведения Кубка Первого канала. Такое мнение журналистам высказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Турнир впервые проходит в Новосибирске на "Сибирь-Арене" вместимостью 11,6 тыс. зрителей. Кубок Первого канала стартовал в Новосибирске соревнованием по хоккею 3х3 11 декабря.

"Это один из лучших турниров, потому что тут не только играют наши друзья - сборные Белоруссии и Казахстана, - но еще и юные следж-хоккеисты и 3х3. Мы, наверное, уже побили рекорд посещаемости, это еще раз говорит, что мы сделали правильный выбор", - сказал Третьяк.

"Я вспоминаю, когда в 1969 году мы играли в мороз за ЦСКА, и весь стадион пришел, чтобы увидеть игру [Бориса] Михайлова, [Владимира] Петрова и [Валерия] Харламова. Для нас важно, что сборная играет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Поэтому и дальше так и будем планировать проведение Кубка Первого канала", - добавил Третьяк.

Кубок Первого канала завершится 14 декабря.