Федерация бокса Нидерландов вернулась в IBA

Также в состав IBA были приняты национальные федерации бокса Аргентины, Индии и Пакистана

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Федерация бокса Нидерландов вернулась в число членов Международной ассоциации бокса (IBA). Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В субботу в Дубае прошел конгресс IBA.

Помимо нидерландской федерации, в состав IBA были приняты национальные федерации бокса Аргентины, Индии и Пакистана. Все эти организации также являются членами World Boxing.

С декабря 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев. Международная федерация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.

Позднее федерации бокса Нидерландов, США, Великобритании, Швеции, Германии и ряда других стран в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

В феврале МОК временно признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing.