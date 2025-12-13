Травников: трибуны "Сибирь-Арены" забиты до отказа на Кубке Первого канала

Арена вмещает 11,6 тыс. зрителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. На трибунах "Сибирь-Арены" в Новосибирске нет свободных зрительских мест во время проведения Кубка Первого канала по хоккею. Об этом журналистам рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Турнир впервые проходит в Новосибирске на "Сибирь-Арене" вместимостью 11,6 тыс. зрителей. Кубок Первого канала стартовал в Новосибирске соревнованием по хоккею 3х3 11 декабря. Основная игровая часть турнира пройдет 13-14 декабря.

"Я сам приходил на игры 3х3, увидел не только заполненные до отказа трибуны, но и доброжелательную и заинтересованную публику", - сказал Травников.

Он добавил, что рад решению Федерации хоккея России провести турнир в Новосибирске.