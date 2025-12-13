Тренер гандбольного клуба "Динамо" избит в Астрахани, возбуждено дело

Пострадавшим стал главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила в Астрахани уголовное дело по факту избиения главного тренера одной из местных спортивных команд. Ведется розыск установленного участника конфликта, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Ранее в соцсетях получило распространение видео, на котором запечатлены моменты избиения на дороге. По сообщению местных СМИ, пострадавший - главный тренер астраханского гандбольного клуба "Динамо" Георгий Заикин.

"Астраханская полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание предварительно установленного участника конфликта, в котором тренер одной из астраханских спортивных команд получил телесные повреждения. В настоящее время по данному факту следствием УМВД России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером, когда Заикин возвращался с тренировки. Водитель на BMW подрезал тренера во время обгона, из-за чего его машина вылетела на обочину и получила повреждения. Водитель иномарки, угрожая расправой, стал выламывать дверь автомобиля Заикина. Когда тренер вышел из автомобиля, на него напали и избили, в результате чего он потерял сознание.