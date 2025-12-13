La Nacion: сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболу

В Аргентине расследуется дело в отношении главы национальной футбольной ассоциации Клаудио Тапиа

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает газета La Nacion.

Причиной для такого решения может стать скандал в национальной футбольной ассоциации. В среду были проведены новые обыски в связи с делом главы организации Клаудио Тапиа. Они были частью расследования в отношении не только главного должностного лица аргентинского футбола, но и его доверенного лица Пабло Товигиньо, а также заместителя казначея организации Лучано Накиса.

Суд, в частности, расследует вопрос о праве собственности на поместье в городе Пилар. Имущество включает 10 гектаров земли, вертолетную площадку, коневодческую ферму и более 50 старинных автомобилей. Отмечается, что имущество зарегистрировано на имя пенсионерки и частного предпринимателя, которые, по версии следствия, выступают в качестве подставных лиц.

Издание считает, что ФИФА, которая не одобряет вмешательство правительства в дела национальных федераций, может исключить аргентинскую команду из числа участников ближайшего чемпионата мира. Газета утверждает, что судебная система должна быстро определить, виновны эти лица или невиновны, заслуживают ли они сохранения своих должностей или должны быть отстранены.

Кроме того, ведется расследование бухгалтерской практики финансовой компании Sur Finanzas, спонсирующей несколько аргентинских клубов, а также национальную сборную. Компания подозревается в хищении средств. Ее возглавляет бизнесмен Ариэль Вальехо, который является другом Тапиа. Компания стала объектом жалобы, поданной в прошлом месяце главным налоговым управлением по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. На мировом первенстве 2026 года команда выступит в группе J вместе со сборными Австрии, Алжира и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.