Третьяк считает, что белорусы выглядели достойно против команды "Россия 25"

Российские хоккеисты выиграли в первом матче Кубка Первого канала у белорусов со счетом 3:1

Редакция сайта ТАСС

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк © Сергей Бобылев/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Белоруссии по хоккею выглядела достойно в матче Кубка Первого канала против команды "Россия 25". Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты выиграли в первом матче турнира в Новосибирске у белорусов со счетом 3:1. Заключительный матч они проведут в воскресенье против команды Казахстана.

"Хотел бы поблагодарить всю команду Белоруссии и наших друзей и партнеров из ФХРБ [Федерации хоккея Республики Беларусь]. Мы ценим их открытость к сотрудничеству, готовность выступать на декабрьском международном турнире, - сказал Третьяк. - Матчи между нашими сборными всегда получаются очень интересными. Вот и сейчас белорусы выглядели достойно, сюжет встречи держал в напряжении. Команды из нашей братской республики постоянно прогрессируют, и это самая яркая иллюстрация того факта, что белорусский хоккей движется вперед. Наше взаимодействие будет продолжаться и углубляться!"

По словам Третьяка, игра российской команды ему понравилась. "Ребята продемонстрировали профессиональный подход к делу - действовали дисциплинированно, с очень хорошей самоотдачей, выкладывались в каждом эпизоде. Строго играли в обороне, остро - в атаке. У нашей сборной было много хороших голевых моментов, и в то же время эффектная игра впереди не была в ущерб эффективности. Добились победного результата, показав зрелищный хоккей. Болельщикам такие матчи нравятся", - отметил он.

Третьяк оценил дебютировавшего на турнире вратаря Максима Моторыгина. "Оценка будет высокой. Максим молодец, в дебютной игре за сборную действовал уверенно, надежно, выручал команду во время опасных атак соперника. Было видно, что наш голкипер очень хочет сыграть "на ноль". Конечно, пропускать в самой концовке ему не хотелось. Но сильно расстраиваться из-за этого не стоит. Я тоже в своем первом матче за национальную сборную все-таки пропустил одну шайбу, зато команда уверенно победила. И тут тоже все закончилось успешно. Конечно, Моторыгин заслужил приз лучшему игроку встречи. Как, кстати, и белорусский вратарь. [Иван] Кульбаков был лучшим в составе своей сборной", - сказал Третьяк.