Российские боксеры завоевали 7 золотых медалей на чемпионате мира

Также в активе россиян 5 серебряных и 1 бронзовая награда

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Россияне завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу. Соревнования прошли в Дубае.

Чемпионами мира стали Всеволод Шумков (весовая категория до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг). Серебряные медали завоевали Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзу завоевал Андрей Пегливанян (до 57 кг). Впервые в истории все отечественные спортсмены, заявленные на турнир, приняли участие в полуфинале.

Российские боксеры стали победителями медального зачета. Второе место заняла команда Казахстана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали). Третьей стала сборная Узбекистана (2-4-3).

Спортсмены из России выступали на турнире с флагом и гимном страны.